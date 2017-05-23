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Прогноз Арустамяна на матч «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»: команды пробьют тотал

23 мая 2017, вторник. 15:58. Ставки

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал матча больше 2,5 гола за 2.22 (см. все коэффициенты на матч)

«Финал, где есть явный фаворит. Так кажется многим, ведь очевидно, что „Манчестер Юнайтед“ команда по составу совершенно другого уровня. „Аякс“ вообще мало кто ждал в финале. Все полагали, что сказка „Аякса“ скоро закончится, ведь это очень молодая команда. Вспомните, ведь именно этот „Аякс“ в начале этого длинного сезона играл с „Ростовом“ в квалификации Лиги чемпионов. Кто вообще тогда мог подумать, что эти парни так далекой пойдут?!

Я лично не считаю, что «Аякс» заведомо аутсайдер. Эти парни доказали свою состоятельность и самое главное показали свою орудие — атаку. Ставить на победу «Аякса» — риск серьёзный, и в финале можно искать другие варианты. «Манчестер Юнайтед» же мало забивает и скорее может победить скромно 1-0 или 2-0, если всё пойдёт по их сценарию, но мне кажется, в этом матче игроки «МЮ» постараются показать ещё более содержательный футбол в атаке. С приятным удивлением увидел коэффициент на тотал больше 2,5 гола — 2.22. Надо брать. Мимо такого пройти нельзя", — приводит слова Арустамяна сайт БК «Винлайн».

Встреча «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме на «Френдс-Арена». Начало матча в 21:45 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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