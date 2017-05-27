Пять ставок от Леонида Слуцкого на матч «Арсенал» — «Челси»

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий сделал прогнозы на финальный матч Кубка Англии, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

Ставки:

«Челси» победит с разницей в один мяч за 4.02

Победа «Челси» в основное время матча — 1.76

Гол Азара — 2.56

Гол Кэхилла — 7.99

Гол Луиса — 10.30 (см. все коэффициенты на матч).

«В пользу «Арсенал» говорят две вещи. Во-первых, статистика: у команды Арсена Венгера, как правило, успешно складываются финальные поединки с «Челси». Во-вторых, мотивация: после непопадания в Лигу чемпионов для «канониров» это будет матч жизни или смерти. Тогда как для «Челси» после победы в чемпионате Англии кубок – всё-таки не самая важная цель. И всё же я рискну сделать прогноз в пользу «Челси». Ставлю на победу с минимальным счётом. Поясню свою логику.

Да, в футболе ничего не бывает так просто. Да, порой зрителям очень хочется, чтобы всё в очередной раз развивалось вне всякой логики! Ведь футбол прекрасен в том числе алогичностью, сенсациями, непредсказуемостью отдельных результатов. Первое – хотя «Арсенал» все последние матчи проводит качественно, у «Челси» более солидная команда с идеальным подбором игроков. Второе – на мой взгляд, перед нами тот случай, когда относительная расслабленность и спокойствие одной команды может стать преимуществом на фоне чрезмерной мотивации другой. Третье – насколько я знаю, Антонио Конте в первый сезон хочет выиграть максимальное количество трофеев, и для этого сейчас есть благоприятные предпосылки. Четвёртое – ключевой защитник «Арсенала» Косельни не примет участия в финале из-за удаления в поединке с «Эвертоном». «Канониры» подавали апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию, но им не пошли навстречу.

Да и в целом я не до конца верю, что нынешний «Арсенал» способен выиграть действительно что-то значительное, а не просто одерживать серию побед. Что касается прогноза, кто может забить: ключевые матчи у «Челси» хорошо и результативно проводит Азар. Вполне вероятен и гол со стандарта — поэтому Кэхилл и Давид Луис», — приводит слова Слуцкого сайт БК «Винлайн».

Матч «Арсенал» — «Челси» состоится 27 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск.