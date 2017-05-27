Чакветадзе: Макаровой нечего терять в матче с Кербер, она способна победить

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Анжелика Кербер (Германия) — Екатерина Макарова (Россия) в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Екатерины Макаровой за 2.78 (см. все коэффициенты на матч)

«Хочу рискнуть и поставить на Екатерину Макарову. С учётом последних результатов Кербер, я не вижу, почему россиянка не может победить в этой встрече. Мне кажется, что её успех вполне реален, тем более на грунте, где Кербер играть не любит. Немка это постоянно подчёркивает. И в этом сезоне на грунтовом покрытии она ничего не добилась. Для Макаровой это очень важный матч, она может получить уверенность и вернуться на прежний уровень, подняться в рейтинге. А пока Макарова теряет позиции в рейтинге, не удаётся ей далеко пройти на важном турнире.

Но в этой встрече Кате терять абсолютно нечего, она играет против первого номера рейтинга. Макарова четырежды побеждала Кербер. Да, у немки побед всё равно больше, но у Екатерины есть понимание, что эту соперницу она может обыграть, тем более та не в лучшем состоянии», — отметила Чакветадзе.

Встреча Кербер и Макаровой состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 13:30 мск.