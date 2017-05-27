Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Чакветадзе: Макаровой нечего терять в матче с Кербер, она способна победить

27 мая 2017, суббота. 20:45. Ставки

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Анжелика Кербер (Германия) — Екатерина Макарова (Россия) в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Екатерины Макаровой за 2.78 (см. все коэффициенты на матч)

«Хочу рискнуть и поставить на Екатерину Макарову. С учётом последних результатов Кербер, я не вижу, почему россиянка не может победить в этой встрече. Мне кажется, что её успех вполне реален, тем более на грунте, где Кербер играть не любит. Немка это постоянно подчёркивает. И в этом сезоне на грунтовом покрытии она ничего не добилась. Для Макаровой это очень важный матч, она может получить уверенность и вернуться на прежний уровень, подняться в рейтинге. А пока Макарова теряет позиции в рейтинге, не удаётся ей далеко пройти на важном турнире.

Но в этой встрече Кате терять абсолютно нечего, она играет против первого номера рейтинга. Макарова четырежды побеждала Кербер. Да, у немки побед всё равно больше, но у Екатерины есть понимание, что эту соперницу она может обыграть, тем более та не в лучшем состоянии», — отметила Чакветадзе.

Встреча Кербер и Макаровой состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 13:30 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Анна Чакветадзе Екатерина Макарова Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
27 мая 2017, суббота
20:45 Чакветадзе: Макаровой нечего терять в матче с Кербер, она способна победить
18:30 Прогноз Талалаева на матч «Арсенал» — «Енисей»: обе команды забьют
17:30 «Голден Стэйт» — «Кливленд»: букмекеры оценили шансы команд в финале НБА
16:00 Букмекеры оценили шансы «Алавеса» победить «Барселону» в финале Кубка Испании
14:30 Букмекеры не сомневаются в том, что «Ролан Гаррос» выиграет Надаль
13:00 Согласно котировкам, шансы «Анже» победить «ПСЖ» в финале Кубка Франции — 10 %
11:30 «Арсенал» — «Челси»: ставка Сэвиджа с коэффициентом 12.0 на финал Кубка Англии
10:00 Согласно котировкам, «Боруссия» легко победит «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
08:00 Эксперты: Хамес Родригес станет следующим игроком, подписавшим контракт с «МЮ»
00:32 Пять ставок от Леонида Слуцкого на матч «Арсенал» — «Челси»
26 мая 2017, пятница
23:16 «Бостон Ред Сокс» — «Сиэтл Маринерс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
20:00 «Арсенал» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Англии
18:15 Paddy Power Betfair закроет офис в Гибралтаре
17:09 Российского владельца «Борнмута» Дёмина подозревают в незаконных ставках
16:57 В Санкт-Петербурге подросткам официально запретят посещать букмекерские клубы
16:45 Букмекеры: Халеп — фаворит «Ролан Гаррос» у женщин, шансы Кузнецовой — 7,5%
15:17 Согласно котировкам, «Питтсбург» победит «Нэшвилл» в финале НХЛ в 6-7 матчах
14:46 БК «Лига Ставок» подписала соглашение с Российской шахматной федерацией
11:45 В Великобритании объём ставок на футбол за 11 месяцев составил € 1,6 млрд
10:00 В GVC восхищены результатами своей работы в первом квартале 2017 года
01:29 Объём индустрии азартных игр в Великобритании достиг отметки € 16 млрд
25 мая 2017, четверг
19:58 Букмекеры: «Челси» и «Манчестер Сити» — фавориты следующего сезона АПЛ
18:52 БК «Фан Спорт» стала официальным партнёром киевского «Динамо»
18:30 Согласно котировкам, «Кливленд» закончит серию с «Бостоном» в пятом матче
17:00 «Питтсбург» — «Оттава»: букмекеры оценили шансы команд в решающем матче серии
16:00 Онлайн-рынок Франции добился рекордных показателей в первом квартале 2017 года
14:45 «Нью-Йорк Янкис» — «Канзас-Сити Роялс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
14:10 Власти США обнародовали проект по легализации ставок на спорт
11:45 Букмекеры не считают тульский «Арсенал» фаворитом 1-й стыковой игры с «Енисеем»
24 мая 2017, среда
23:00 «Тампа-Бэй Рэйз» — «Лос-Анджелес Энджелс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
21:00 Букмекеры оценили шансы «Оренбурга» и «Арсенала» Т сохранить место в РФПЛ
20:15 Букмекеры считают, что Феллайни получит предупреждение в финале Лиги Европы
19:54 «Бёрнли» расторг контракт с дисквалифицированным за ставки Бартоном
19:12 БК «Леон»: соглашение с РФС соответствует стратегии развития компании
18:45 Букмекер: 85 % игроков ставят на победу «МЮ» в финале Лиги Европы
17:45 Генич: «МЮ» победит «Аякс» при тотале матча меньше 2,5 гола
17:17 «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»: статистическое превью матча
16:35 Прогноз Маттеуса на матч «Аякс» — «Манчестер Юнайтед»: победа «МЮ» со счётом 2:0
15:49 Корова Сейтье предсказала победу «Аякса» над «МЮ» в финале Лиги Европы
14:30 Прогноз Слуцкого на финал Лиги Европы: «МЮ» одержит уверенную победу
14:00 GVC Holdings покинул рынок Чехии из-за недовольства игорными законами страны
13:00 «Аякс» — «МЮ»: прогноз Робби Сэвиджа на финал Лиги Европы с коэффициентом 15.0
11:30 Власти Ирландии планируют изменить систему налогообложения для букмекеров
10:00 Букмекеры оценили шансы «МЮ» победить «Аякс» в финале Лиги Европы и выйти в ЛЧ
06:02 Тарпищев: букмекеры должны отчислять доходы от всех турниров с участием россиян
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017