Главным кандидатом на Алексиса Санчеса является «Бавария», считают аналитики

Если форвард «Арсенала» Алексис Санчес до 1 сентября 2017 года покинет лондонский клуб, то лучшие шансы заполучить чилийца имеет мюнхенская «Бавария».

Букмекеры предлагают коэффициент 1.50 на то, что этот трансфер состоится (см. все коэффициенты).



Если Санчес станет игроком «Манчестер Сити», сыграет ставка с коэффициентом уже 5.00. На переход нападающего в «Челси» можно поставить за 6.50.

За 23.00 предлагается ставить на то, что чилиец вернётся в «Барселону», а за 26.00 на то, что перейдёт в любой китайский клуб.

