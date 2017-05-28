В матче «Рома» — «Дженоа» были отмечены необычные коэффициенты

В матче 38-го тура Серии А «Рома» — «Дженоа» букмекеры настолько не сомневались в победе хозяев, что при счёте 2:2 на 85-й минуте матча давали на победу римлян всего 1.93.

Ожидания аналитиков в итоге оправдались. На 90-й минуте матча Диего Перотти получил скидку в штрафной соперника и беспрепятственно «расстрелял» вратаря «Дженоа».

«Роме» нужна была победа в данной встрече, чтобы обойти «Наполи» и попасть в групповой этап Лиги чемпионов без квалификационного раунда. Также этот матч был прощальным для капитана римлян Франческо Тотти. «Дженоа» никаких турнирных задач не решал.