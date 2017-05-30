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Букмекеры: лучшие шансы уйти в зарубежный клуб летом у Смолова и Азмуна

30 мая 2017, вторник. 16:48. Ставки

Аналитики букмекерских контор оценили шансы играющих в РФПЛ футболистов перейти в зарубежный клуб в течение лета 2017 года.

Лучшие шансы сменить чемпионат, согласно котировкам, имеют форвард «Краснодара» Фёдор Смолов и форвард «Ростова» Сердар Азмун. Это событие оценивается коэффициентом 3.00 (см. все коэффициенты).

Если в зарубежный клуб перейдёт нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, сыграет ставка с коэффициентом 5.00.

Шансы ещё одного спартаковца, Романа Зобнина, сменить команду котируются за 10.00.

При этом БК не указывает критериев зарубежного клуба. Может им считаться, допустим, команда из Казахстана или Беларуси.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Головин Алексей Миранчук Квинси Промес Олег Шатов Роман Зобнин Сердар Азмун Фёдор Смолов
Новости. Ставки
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