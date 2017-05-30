Букмекеры: лучшие шансы уйти в зарубежный клуб летом у Смолова и Азмуна

Аналитики букмекерских контор оценили шансы играющих в РФПЛ футболистов перейти в зарубежный клуб в течение лета 2017 года.

Лучшие шансы сменить чемпионат, согласно котировкам, имеют форвард «Краснодара» Фёдор Смолов и форвард «Ростова» Сердар Азмун. Это событие оценивается коэффициентом 3.00 (см. все коэффициенты).

Если в зарубежный клуб перейдёт нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, сыграет ставка с коэффициентом 5.00.

Шансы ещё одного спартаковца, Романа Зобнина, сменить команду котируются за 10.00.

При этом БК не указывает критериев зарубежного клуба. Может им считаться, допустим, команда из Казахстана или Беларуси.