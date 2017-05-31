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12BET стала титульным спонсором Кубка мира по пулу

31 мая 2017, среда. 00:32. Ставки

Букмекерская компания 12BET стала титульным спонсором Кубка мира по пулу в этом году.

Турнир, который должен состояться с 13 по 18 июня в Йорк-Холле в Лондоне (Англия) теперь будет официально называться «12BET World Cup of Pool». В турнире будут представлены 32 команды из двух человек из стран по всему миру, а китайский «Тайпэй» хочет стать первой командой, которая сумеет выиграть турнир два раза подряд.

12BET также имеет коммерческое партнерство с английским футбольным клубом «Арсенал» (Лондон), выступающим в АПЛ.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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