Букмекерская компания 12BET стала титульным спонсором Кубка мира по пулу в этом году.

Турнир, который должен состояться с 13 по 18 июня в Йорк-Холле в Лондоне (Англия) теперь будет официально называться «12BET World Cup of Pool». В турнире будут представлены 32 команды из двух человек из стран по всему миру, а китайский «Тайпэй» хочет стать первой командой, которая сумеет выиграть турнир два раза подряд.

12BET также имеет коммерческое партнерство с английским футбольным клубом «Арсенал» (Лондон), выступающим в АПЛ.