Tipico продлил контракт с «Баварией» и будет платить мюнхенцам по € 5 млн в год

Немецкий онлайн-букмекер Tipico Sportwetten (Tipico) продлил партнёрские отношения с немецким футбольным клубом «Бавария». Новое соглашение оператора с действующим чемпионом Германии рассчитано до конца сезона-2020/21.

Партнерство с «Баварией» является самым успешным за всю историю Tipico. Оператор рассматривает отношения с «Баварией» как ключевую часть своей маркетинговой стратегии, поскольку фирма нацелена на дальнейший рост на немецкоязычных европейских рынках.

Несмотря на то, что спонсорские условия не были раскрыты сторонами, немецкие СМИ сообщили, что «Бавария» получит около € 5 млн за каждый сезон.