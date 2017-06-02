БК «Балтбет» заключила соглашение с РФС

Букмекерская компания «Балтбет» заключила соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС).

«Предметом соглашения является использование символики и наименований турниров РФС, а также ежеквартальные целевые отчисления на развитие футбола в России в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта», — прокомментировали заключение соглашения в компании.

ООО «Санторин» («Балтбет») создано в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания работает по лицензии ФНС России № 16. В ходе текущей недели «Балтбет» заключила контракты с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) и Российской федерацией баскетбола (РФБ).