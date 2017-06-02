Эксперты: Суарес-Наварро выбьет Веснину в третьем круге «Ролан Гаррос»

3 июня в матче третьего круга женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» встретятся россиянка Елена Веснина и испанка Карла Суарес-Наварро. Начало встречи — в 12:00 мск.

Согласно котировкам, у испанки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Суарес-Наварро оценивается коэффициентом 1.50. Победа с форой "-4,5" геймов — 2.22 (см. все коэффициенты на матч).

Если Веснина сумеет победить Суарес-Наварро, сыграет ставка с коэффициентом 2.78. На то, что россиянка сумеет удержать фору в 4,5 геймов, можно поставить за 1.69.