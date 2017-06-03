Чакветадзе: в матче Иснер — Хачанов будет минимум четыре сета

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Джон Иснер (США) — Карен Хачанов (Россия) в третьем круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.87 (см. все коэффициенты на матч).

«Отличную победу одержал Карен Хачанов над Томашем Бердыхом, в трёх сетах обыграл чеха. Это несомненный успех. И хочется, чтобы Карен прошёл и дальше. Но будет тяжело, будет сложно справиться с подачей Джона Иснера. Американец обладает зубодробительной подачей. Пока никому не удалось найти управу на неё в полной мере. Томпсон сумел зацепить сет, у Лоренци не вышло и этого. Но Карен, как мне кажется, сейчас почувствовал очень серьёзную уверенность. Конечно, вряд ли он сумеет и Иснера в трёх сетах обыграть. Но и сам Хачанов обладает мощнейшей подачей, не думаю, что у Иснера будет много шансов взять её. Скорее всего, минимум два тай-брейка теннисисты сыграют. Это очень вероятно. И совсем не верю в то, что здесь кто-то за три сета уложится. Скорее всего, будет минимум четыре партии.

Пользуясь такой логикой, предположу, что теннисисты сыграют больше 42,5 геймов", — отметила Чакветадзе.

Встреча Иснера и Хачанова состоится 3 июня. Начало — в 14:00 мск.