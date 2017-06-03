Аналитики: мужская сборная России по волейболу проиграет Франции в Мировой лиге

3 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные России и Франции. Начало игры — в 19:10 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Франции за 1.74. Шансы России оценены в 2.22.(см. все коэффициенты).

Коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 3.20, а на победу Франции с форой "+1,5 сета" — 1.36.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в четырех партиях (4.44). Поставить на победу Франции 3:0 можно за 4.90, коэффициент на выигрыш «трёхцветных» в пяти сетах — 5.10.