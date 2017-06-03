Мостовой: Лигу чемпионов выиграет «Ювентус»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Ставка: турнир выиграет «Ювентус» за 1.91 (см. все коэффициенты на матч)

«Буду болеть за «Ювентус» и, думаю, туринцы имеют возможность диктовать свою игру. Понятно, что им необходимо будет закрыть скоростные фланги «Реала», попытаться остановить Криштиану Роналду, который даже в 32 года остаётся одним из величайших футболистов мира. Но ответственность финального матча будет давить на всех игроков, они будут действовать осторожнее, чем обычно. И это как раз на руку «Ювентусу», который привык строить игру от обороны, прессинговать соперника и молниеносно развивать ответные атаки», — приводит слова Мостового БК «Лига Ставок».

Матч «Ювентус» — «Реал Мадрид» состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Начало — 21:45 мск.