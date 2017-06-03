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«Ювентус» — «Реал»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0

3 июня 2017, суббота. 14:05. Ставки

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». Встреча состоится 3 июня, начало — в 21:45 мск.

Ставка: Криштиану Роналду забьёт первый гол в матче и будет признан лучшим игроком финала по версии УЕФА за 11.00 (см. все коэффициенты).

«У Криштиану Роналду уже 103 гола в Лиге чемпионов. Португалец с наступлением решающих матчей турнира превратился в зверя — досталось и «Баварии», и «Атлетико». У «Юве» шикарнейшая оборона, которая не позволит мадридцам создать много моментов, но такому Криштиану хватит и 1-2 шансов. Если любите рисковать, можно попробовать поставить на гол Роналду», — сказал Сэвидж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Робби Сэвидж коэффициенты
Новости. Ставки
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