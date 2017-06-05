Букмекеры оценили шансы сборной России победить Венгрию в контрольном матче

5 июня в контрольном матче встретятся сборные Венгрии и России. Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 2.46. Шансы Венгрии на победу оценены коэффициентом 3.22. Поставить на ничью можно за 3.20 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.25, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72.

Самые вероятные авторы голов — Фёдор Смолов (2.60) и Александр Бухаров (3.20). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.97.