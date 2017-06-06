Крупнейшие акционеры 888 Holdings продали акций на £ 108 млн

Семья Шейкидов, которая является крупнейшим акционером игорной компании 888 Holdings, заработала £ 108 млн, продав 40 млн акций оператора, информирует Sbcnews.

На прошлой неделе семья продала свою долю по цене 2,70 фунта стерлингов за акцию. Теперь объединённый пакет акций Шейкидов сократился до 37%.

Источники сообщают, что продажа была проведена после того, как цена акций 888 Holdings достигла «исторического максимума» в £ 3 за акцию. Представители семьи отказались рассказывать о причинах продажи акций.