Красовский: приход bwin в Россию — большое событие для нашего рынка

Президент Первой СРО и БК «Лига Ставок» Юрий Красовский считает появление bwin.ru значимым событием для российского букмекерского рынка.

«Это большое и хорошее событие для российского рынка. Приход такого крупного иностранного оператора означает признание нашего законодательства и нашей регуляции как одной из лучшей в мире. Поэтому мы очень рады появлению bwin в России», — рассказал Красовский корреспонденту «Чемпионата» Егору Гаврикову.

7 июня GVC Holdings PLC и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co объявили о начале многолетнего партнёрства. В ближайшее время совместная компания двух холдингов bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок в России.