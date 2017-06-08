Елена Остапенко — Тимя Бачински: прогноз Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бачински (Швейцария) в полуфинале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Бачински за 1.71 (см. все коэффициенты на матч).

«Неожиданные полуфиналистки у нас в этом сезоне. Ну, Бачински уже была, кстати говоря, на этой стадии, у неё опыт есть, за три года два раза в полуфинал вышла. А вот Остапенко, которой двадцать лет исполняется, впервые добралась до полуфинала на турнире «Большого шлема».



Мне хочется, чтобы выиграла Остапенко. Она такая смешная. Но еще ребенок, и боюсь, что у нее будут психологические зажимы. Впервые в полуфинале, может испугаться, зажаться, не сыграть в лучшую игру. Вообще, она может обыгрывать Бачински на любых покрытиях, но опять же у Бачински опыт. Она уже в полуфинале была, она играет стабильнее, она будет поспокойнее, мне кажется, настраиваться на эту встречу, потому что просто взрослее и больше понимает, больше знает.

Я, наверное, выберу Бачински, хотя мне очень нравится Лена Остапенко. В общем-то, я думаю, что примерно равные шансы. Немножечко все-таки чаша весов перевешивает в сторону швейцарской теннисистки. Думаю, она пройдет дальше", — отметила Чакветадзе.

Встреча Остапенко и Бачински состоится 8 июня. Начало — в 16:00 мск.