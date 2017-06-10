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Елена Остапенко — Симона Халеп: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

10 июня 2017, суббота. 10:30. Ставки

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Остапенко с форой по сетам (+1,5) за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)

«Финальный матч на «Ролан Гаррос»: Симона Халеп сразится с юной теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко, которая неожиданным образом прошла в финал.

Все считают фаворитом более опытную румынку, которая прекрасно смотрится на грунтовых кортах, знает, как вести себя в финалах, потому что есть опыт. Остапенко – девушка молодая. Может она и нервничать, может сначала у неё и не пойти игра, хотя бы из-за того, что всё в новинку. В полуфинале она мне очень понравилась. Молодец, Остапенко, хорошо настроилась. Мне казалось, что она и в полуфинале может зажаться, но я ошиблась.

Потенциал у этой теннисистки огромный. У неё очень мощные удары, и справа мощный удар оказывается быстрее, чем у Энди Маррея, мы статистику просматривали. Но есть проблемы с подачей. Я за две вещи переживаю: за подачу и психологическое состояние. Если подача будет плохо проходить, то атаковать больше будет румынка, а если психологически будет зажата, то она вообще может не сыграть.

Я всё-таки верю, что Остапенко настроится, покажет свою лучшую игру и сможет выиграть одну партию у Симоны Халеп, по крайне мере одну. Всё-таки талантлива Лена», — отметила Чакветадзе.

Встреча Остапенко и Халеп состоится 10 июня. Начало — в 16:00 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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