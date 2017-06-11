Сербия — Уэльс: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 5.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Сербия — Уэльс. Встреча состоится 11 июня, начало — в 21:45 мск.



Ставка: Уэльс забьёт + Уэльс в каждом тайме подаст больше двух угловых за 5.00. (см. все коэффициенты).



«Гарет Бэйл пропустит матч из-за дисквалификации, без него валлийцам будет жутко тяжело, да ещё и в гостях. Не уверен, что Уэльс победит или хотя бы наберёт очки, но стандартов будет много и хоть один мяч сербы наверняка пропустят», — сказал Сэвидж.