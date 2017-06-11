Стэн Вавринка — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стэн Вавринка (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) в финале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.77 (см. все коэффициенты на матч)

«Долгожданный мужской финал: Рафаэль Надаль сыграет со Стэном Вавринкой. Очень легко сносит с корта Рафаэль всех своих соперников, всех обыгрывает в трёх сетах, а вот у Стэна были проблемы. Если вдруг вы не видели, то напомню, что в пяти сетах он обыграл Энди Маррея.



В общем, совершенно разные соперники Маррей и Надаль. Надаль больше вращения будет добавлять, атаковать с удобных мячей. Стэну, конечно, будет тяжело. Но дают 34 гейма. Испанец выглядит, как терминатор, со всеми легко расправляется, но у Вавринки в арсенале есть атакующие удары.



Доминик Тим пытался атаковать и играл через вращение, а Стэн может сыграть плоско. Это значит, что если он будет попадать и будет расслаблен, будет настроен, то больше 34 геймов он, вероятно, сможет наиграть. По крайне мере, мне в это хочется верить.



Но Надаль хорош и мы все прекрасно знаем, что он лучше играет на грунте. Все-таки, мне кажется, что Стэн Вавринка хоть какую-то борьбу сможет великому испанцу навязать», — отметила Анна Чакветадзе.

Встреча Вавринки и Надиля состоится 11 июня. Начало — в 16:00 мск.