Букмекеры оценили шансы Федерара выиграть первый турнир после возвращения в тур

Букмекеры обновили линию на победителя мужского турнира «250» в Штутгарте, который ознаменуется возвращением в тур Роджера Федерера, пропустившего все соревнования на песке. Швейцарец не принимал участия в официальных турнирах с начала апреля, когда обыграл Рафаэля Надаля в финале «Мастерс 1000» в Майами.

Букмекеры считают Федерера, который во втором круге сыграет с Томми Хаасом, явным фаворитом турнира (1.66). Следом идут Григор Димитров (5.50) и Томаш Бердых (9.00) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Стива Джонсона (17.0) и Люки Пуи (18.0).