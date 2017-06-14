БК Betcity стала официальным партнёром ПФК ЦСКА

Букмекерская компания Betcity объявила о подписании партнёрского соглашения с ПФК ЦСКА. Контракт рассчитан на пять лет, сообщили «Чемпионату» в компании.

«ПФК ЦСКА – самый титулованный клуб с более чем вековой историей, многократный чемпион СССР и России. Безусловно, спонсорство клуба подобного ранга является для нас не просто тактическим инструментом маркетинга, но и серьёзной имиджевой инвестицией.

Заключение соглашения является стратегическим успехом для обеих сторон, ведь Betcity полностью разделяет цели и задачи ПФК ЦСКА в рамках развития спорта в России. Спорт является мощным инструментом для развития международного сотрудничества, формирования привлекательного образа страны на международной арене. В ведущих европейских футбольных чемпионатах поддержка клубов букмекерскими компаниями является распространенной практикой. Очень рады, что теперь такая возможность появилась и в российском чемпионате, за что выражаем благодарность Министерству спорта России.



Мы рассчитываем на долгосрочные взаимоотношения с клубом, основанные на доверии и взаимопомощи. Ведь для букмекерской компании немаловажны эмоции, которые дарит спорт, а ставки повышают градус эмоциональности, что в итоге увеличивает ценность различных соревнований и для общества, и для букмекерского бизнеса», — прокомментировал соглашение президент БК Betcity Сергей Самсоненко.



«Мы рады начать совместную работу с компанией Betcity, которая с уверенностью смотрит в будущее и серьёзно относится к социальным задачам. Мы полностью разделяем цели и ценности нашего партнёра в бизнес-среде и социальной сфере и также стремимся воспитать здоровое спортивное поколение и будущих чемпионов страны», — сообщил президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Евгений Гинер и Виктор Самсоненко

БК Betcity – российская букмекерская компания, осуществляющая деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на основании лицензии № 5 ФНС РФ. Компания основана в 2003 году в Ростове-на-Дону. Имеет более 300 пунктов приёма ставок на территории России.