Букмекер Planetwin365 заключил соглашение с футбольной ассоциацией Сербии

Европейский оператор Planetwin365 в целях расширения присутствия на сербском рынке подписал контракт с футбольной ассоциацией Сербии (FAS). По условиям соглашения Planetwin365 стал генеральным беттинговым партнёром мужских и женских национальных сборных Сербии по футболу.

В заявлении для СМИ представители Planetwin365 сообщили, что заключили одну из своих самых важных маркетинговых сделок. Бренд будет стремиться помогать социальным проектам FAS, способствуя развитию футбола в Сербии.

«Считаем, что позитивный характер партнёрства между Planetwin365 и FAS продлится много лет», — заявили чиновники футбольной ассоциации Сербии.