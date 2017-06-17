Букмекер: игроки верят в выход сборной России из группы на Кубке конфедераций

Российские клиенты букмекерских контор активно ставят на то, что сборная России по футболу сумеет выйти из группы на стартующем сегодня Кубке конфедераций — 2017.

Самой популярной долгосрочной ставкой на турнир является выход России в полуфинал с коэффициентом 1.80, сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет».

30% игроков верят в то, что турнир выиграет сборная Германии (коэффициент 3.50), 27% ставят на португальцев за 3.30. На третьем месте идёт сборная России с 13%. Победа российских футболистов на турнире котируется за 11.00.

Кубок конфедераций — 2017 откроется 17 июня в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия.