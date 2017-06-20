GVC Holdings презентовал казино-студию The Clubhouse

GVC Holdings выпустил новую специализированную студию казино, получившую название The Clubhouse, сообщается на сайте компании.

The Clubhouse будет предлагать настольные онлайн-игры по всему портфелю игровых веб-сайтов группы, а GVC называет новый проект «самым значительным обновлением» для своих онлайн-проектов с момента приобретения bwin.party.

В компании рассказывают, что новая студия была спроектирована так, чтобы адаптировать её в мультибрендовое предложении с такими платформами, как bwin, PartyPoker и PartyCasino.

В The Clubhouse будут представлены различные блэкджек и столы для рулетки. Также студия предложит пользователям три «окна в мир», которые будут транслировать видео, способное, по утверждению разработчиков, перенести пользователя в различные экзотические места по всему миру.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. Её акции торгуются на Лондонской фондовой бирже и являются составной частью FTSE 250 Index (компании, занимающие места со 101-го по 350-е по рыночной капитализации среди крупнейших на бирже). GVC Holdings принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др.

В ближайшем времени GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.