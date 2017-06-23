Букмекеры: Федерер не пустит россиянина Хачанова в финал турнира ATP в Галле

24 июня в полуфинальном матче мужского одиночного разряда турнира ATP в Галле встретятся швейцарец Роджер Федерер и россиянин Карен Хачанов. Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.



Согласно котировкам, у швейцарца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Федерера оценивается коэффициентом 1.10. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.92 (см. все коэффициенты на матч).



Если Хачанов сумеет победить Федерера, сыграет ставка с коэффициентом 8.80. На то, что россиянин сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.98.