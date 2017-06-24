Букмекеры не считают Фёдора Емельяненко явным фаворитом боя с Митрионом

25 июня в Нью-Йорке состоится турнир Bellator 180. В его рамках очередной поединок проведёт Фёдор Емельяненко, он встретится с Мэттом Митрионом. Букмекеры обновили линию на победителя боя.

Аналитики отдают небольшое преимущество Емельяненко и предлагают сделать ставку на победу россиянина за 1.88. Шансы Митриона оценены 2.02, поставить на ничью можно за 50.0. (см. все коэффициенты).

По мнению букмекеров, бой закончится досрочно (1.16). Коэффициент на то, что один из бойцов оформит победу в течение 60 секунд, — 6.00.