Гутцайт: Германия и Мексика обменяются голами и пробьют тотал

Спортивный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на полуфинальный матч Кубка конфедераций Германия — Мексика.

Ставка: обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола за 2.09 (см. все коэффициенты на матч).

«Немцы на этом турнире используют новую схему и новое отношение к ведению матча. Они не боятся проиграть по проценту владения мячом, но при этом могут выходить из-под прессинга и толково контратаковать. Мексиканцы — бесстрашные ребята. Немецкий молодняк их не должен смутить. Будут играть от сердца. Как умеют. Нас ждёт увлекательная битва!» — приводит слова эксперта сайт БК «Винлайн».

Матч Германия — Мексика состоится сегодня, 29 июня, в Казани. Начало — в 21:00 мск.