Константин Генич: Германия в финале победит Чили, голов будет не так уж много

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Чили — Германия в финале Кубка конфедераций — 2017. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21:00 мск.

Ставка: победа Германии и тотал меньше 3,5 гола за 3.86. (см. все коэффициенты).

«Я думаю, что эта игра будет разительно отличаться от того, что было, например, в Казани, потому что там чилийцы побежали с первых минут, начали прессинговать, и, по-моему, немцы к этому оказались не очень готовы. Йоахим Лев — проверенный, прожжённый, опытный специалист, конечно же, сделает выводы и уже не позволит своим подопечным так сыграть вначале, да, наверное, и рисковать особо чилийцы уже не будут. Мы видим формат, в котором чилийцы преуспевают. Это — ничья 0:0, а потом в серии пенальти на авансцену выходит Клаудио Браво. Здесь, кстати, ещё любопытно противостояние двух голкиперов «Барселоны» — один бывший, другой нынешний. Браво против тер Штегена.



Как бы страстно, горячо ни выгрызали мячи чилийцы, которые, будучи настоящими патриотами, они очень хотят выиграть Кубок конфедераций, мне всё-таки кажется, что выиграют европейцы. Мне кажется, что Германия подтвердит неуместность этого Кубка конфедераций. Привезя второй состав, возьмёт, да и выиграет. Хорошая шутка была у коллеги Тимура Журавеля, что одна Германия в финале молодёжного чемпионата Европы, вторая Германия в финале Кубка конфедераций, третья Германия, основная, вообще на пляже где-то лежит. Германии не то что не хватает футболистов, ей не хватает сборных, чтобы все игроки могли бы играть за национальные команды. Но это шутка.



Я думаю, что выиграют немцы, но много голов от этого матча не жду. Скорее всего, 1:0, 2:0, 2:1. Но предложил бы сыграть победу Германии через тотал меньше 3,5 с неплохим коэффициентом 2,86. Можно рассмотреть даже такой поаккуратнее вариант тотал меньше 4,5 — и тоже победа Германии. Коэффициент: 2,44.



Ну вот почему-то мне кажется, что Германия эту чилийскую команду обыграет. Всё-таки чилийцы возрастные, и они уже, мне кажется, слегка подустали к концу турнира. Турнир краткосрочный, и обойма не такая богатая у команды Хуана Антонио Пицци. Германия — Чили. Я думаю, что выиграет Германия», — сказал Генич.