Во Владивостоке ограбили букмекерскую контору, нанеся тяжёлые травмы кассирше

Во Владивостоке произошло ограбление букмекерской конторы, во время которого тяжёлые травмы получила кассирша заведения, сообщает Vladnews.

Двое грабителей ворвались в помещение ночью. Один из них напал на сотрудницу конторы, начав избивать её палкой по голове, второй тем временем перепрыгнул через прилавок и, собирая выручку, также попутно начал избивать девушку.



Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Кассир в ходе ограбления получила тяжёлые травмы. У неё проломлена голова и раздроблена рука.

При этом руководство компании снимает с себя всю вину за произошедшее, перекладывая её на потерпевшую. Якобы девушка своими криками спровоцировала грабителей. Также выяснилось, что в ППС не было ни охраны, ни тревожной кнопки.

Инцидент произошёл по адресу Русская улица, дом 74а, где располагается БК Melbet. По факту происшествия возбуждено уголовное дело и ведётся следствие.