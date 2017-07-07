ESSA одобрила повышенное внимание к мошенничеству со ставками и странными играми

Европейская ассоциация спортивной безопасности (ESSA) одобрила повышенное внимание к мошенничеству со ставками и манипулированию спортивными событиями на уровне регулирующих органов, а также поддержала привлечение к борьбе с этой проблемой правоохранительных органов.

На этой неделе в Гааге состоялось совещание по защите целостности спорта. В совещании приняли участие 16 европейских стран, что свидетельствует о растущей важности национальных платформ как ключевых субъектов в борьбе с манипуляцией результатами спортивных соревнований.

ESSA была создана в 2005 году для мониторинга рынка ставок и оповещения спортивных органов и национальных регуляторов о подозрительных матчах. Ассоциация сотрудничает с крупнейшими лицензированными букмекерами и ведущими спортивными организациями, среди которых ФИФА, МОК и другие. В рамках ассоциации букмекеры обмениваются информацией о подозрительных ставках.