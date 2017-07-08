Букмекер HEJI18 стал спонсором футбольного клуба «Вердер»

Онлайн-букмекер HEJI18.com, ориентированный на азиатский рынок гэмблинга, заключил спонсорскую сделку с немецким футбольным клубом «Вердер» из Бремена, информирует igamingbusiness.

Условия соглашения не разглашаются, но было подтверждено, что сделка вступит в силу с сезона-2017/18. Реклама игорного оператора появится на стадионе «Вердера» в дни проведения домашних матчей.

По итогам минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги «Вердер» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 34 матчах.