Unibet стал спонсором австралийской автогоночной серии Supercars Championship

Игорный онлайн-оператор Unibet заключил двухлетнее партнёрство с австралийской автогоночной серией Supercars Championship.

Согласно сделке, которая вступит в силу с нынешнего уик-энда, Unibet будет выступать в качестве официального партнёра серии по ставкам. Букмекер получит право на размещение рекламы на автодромах в дни проведения гонок серии и будет работать с Supercars Championship по различным совместным инициативам.

Стороны также заявили, что новое партнёрство будет в значительной степени сосредоточено на «интеграции цифрового контента» и улучшении статистической базы серии.