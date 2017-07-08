Михаил Зверев — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Михаил Зверев (Германия) — Роджер Федерер (Швейцария) в 3-м круге мужского одиночного разряда Уимблдона.

Ставка: тотал геймов меньше 30,5 с коэффициентом 2.02 (см. все коэффициенты на матч).

«Миша Зверев столько сил потратил в матче с Михаилом Кукушкиным… Боюсь, в предстоящей встрече будет сыграно меньше 30,5 гейма. Всё-таки сейчас будет тяжеловато Звереву. Он вышел на пик формы к старту сезона. И сейчас, несмотря на то что ему очень нравится играть на траве, у него не всё получается. А Федерер с каждым матчем всё больше разыгрывается, всё лучше чувствует мяч. Плюс ребята уже играли в этом году, Федерер понимает, чего ждать от соперника. Никаких неожиданностей Миша Зверев не сможет преподнести Роджеру. Мне кажется, будет очередная комфортная победа Федерера. Теннисисты сыграют меньше 30,5 гейма», — отметила Чакветадзе.

Встреча Зверева и Федерера состоится 8 июля. Начало — в 20:00 мск.