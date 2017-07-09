Агнешка Радваньска — Светлана Кузнецова: прогноз Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Агнешка Радваньска (Польша) — Светлана Кузнецова (Россия) в 4-м круге женского одиночного разряда Уимблдона.

Ставка: тотал геймов больше 21,5 с коэффициентом 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

«Завтра Светлана Кузнецова сыграет с Агнешкой Радваньской. Очень легко выигрывает у всех на этом турнире Света Кузнецова, подозрительно даже. Мне кажется, что в матче с Радваньской всё-таки будет сыграно больше 21,5 гейма. Агнешка играет чуть слабее, чем предыдущие соперницы Кузнецовой, речь о скорости. Свете нужно быть готовой, чётко к мячу подходить, постоянно безошибочно атаковать. Не всегда она любит это делать.

Когда соперник бьёт сильно, то можно за счёт чужой скорости выигрывать очки, а с Радваньской будет немножко другая история. Радваньска прекрасно чувствует травяные корты, она укорачивать будет, к сетке выходить, в общем, рвать темп. Не так чтобы очень любит такую игру Света Кузнецова, так что ставлю на «больше 21,5 гейма», — отметила Чакветадзе.

Встреча Радваньской и Кузнецовой состоится 10 июля. Начало — в 13:30 мск.