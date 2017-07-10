«Динамо» — «Арсенал» (Тула): букмекеры не верят в победу команды Божовича

10 июля в товарищеском матче встретятся московское «Динамо» и тульский «Арсенал». Начало — в 17:00 мск.



Букмекеры отдают большое преимущество «Динамо» и предлагают поставить на москвичей за 2.01. Шансы «Арсенала» на победу оценены коэффициентом 3.58. Поставить на ничью можно за 3.40 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, а на ТМ 2,5 гола — за 1.95.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.67.

Главным тренером туляков является Миодраг Божович, возглавлявший «Динамо» с 2010 по 2011 год.