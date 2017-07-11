Чакветадзе: Кузнецова проиграет Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса (Испания) — Светлана Кузнецова (Россия) в четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.

Ставка: победа Мугурусы за 1.71 (см. все коэффициенты на матч)

«Я, конечно, буду болеть за Светлану Кузнецову! Но мне кажется, что дальше пройдёт Мугуруса. Дело в том, что не было в сетке у Кузнецовой соперниц, которые играют в атакующем стиле, которые бьют по мячу сильнее, чем Света. Мугуруса же обладает мощной подачей. На задней линии она будет играть в 2-3 удара. Кузнецова, безусловно, в хорошей форме находится. Но мне кажется, что с мощью Мугурусы она не справится. Испанка всё-таки дальше должна проходить, на мой взгляд, хотя я буду рада ошибиться», — рассказала Чакветадзе.

Матч Гарбинье Мугуруса — Светлана Кузнецова состоится 11 июля и начнётся ориентировочно в 15:00 по московскому времени.