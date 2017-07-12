Приложения для азартных игр появятся на Google Play в Британии к концу года

Приложения для азартных игр станут доступны через Google Play в Великобритании и некоторых других странах уже в этом году. Об этом сообщила британская техническая компания Degree 53, которая предоставляет услуги по разработке приложений для таких компаний, как BetFred.



Раньше игорные сайты могли предлагать свои мобильные приложения только через собственные или сторонние каналы. Это было заметным ограничением для операторов азартных игр, которые не могли продвигать свои услуги через основную платформу загрузки для Android, на долю которой приходится почти 50 процентов доли рынка портативных устройств в Великобритании.