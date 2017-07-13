Paddy Power вернула деньги тем, кто ставил на победу Маррея в Уимблдоне

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей не сможет защитить титул победителя Уимблдонского турнира. В четвертьфинале Маррей уступил американцу Сэму Куэрри, получившему от организаторов 24-й номер посева, со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Ирландская букмекерская компания Paddy Power решила поддержать Маррея и вернуть деньги всем поставившим как на победу британца над Куэрри, так и на то, что Энди сумеет выиграть Уимблдон.

«Травмы мешали Маррею по ходу всего турнира, а потому мы подумали, что было бы неплохо предоставить нашим клиентам удовольствие, вернув деньги, поставленные на Энди», — говорится в заявлении компании.