Феттель не помешает Хэмилтону стать чемпионом Формулы-1, убеждены букмекеры

Благодаря победе в гонке Гран-при Великобритании пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание от гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, лидирующего в личном зачёте, до одного очка.



Феттель набрал 177 баллов, Хэмилтон — 176, а пилот «Мерседеса» Валттери Боттас — 154. Россиянин Даниил Квят с четырьмя очками идёт 16-м.

Букмекеры уверены, что чемпионом станет Хэмилтон (1.57). Шансы Феттеля выражены коэффициентом 2.50 (см. все коэффициенты).

Поставить на Боттаса предлагают за 15.0, ставки на одного из оставшихся пилотов принимаются с коэффициентом 1000.0.