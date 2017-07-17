Tempobet стала спонсором футбольного клуба «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа

Европейский букмекер Tempobet расширил своё присутствие в английском футболе, объявив, что стал «главным партнером» клуба «Престон Норт Энд», который выступает в Чемпионшипе. Соглашение рассчитано на предстоящий сезон-2017/18.

Логотип Tempobet появится на футболках команды, также в течение сезона оператор сможет использовать «обширные рекламные возможности» на стадионе «Престона».

Пресс-служба Tempobet заявила, что партнерство с «основателем английской футбольной лиги» поможет поднять рейтинг бренда среди британских клиентов.