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Генич: «Динамо» победит «Урал» во втором туре РФПЛ

23 июля 2017, воскресенье. 13:06. Ставки

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч второго тура РФПЛ «Динамо» — «Урал».

Ставка: победа «Динамо» за 1.75 (см. все коэффициенты на матч)

«Снова проводит домашний матч «Динамо», надеюсь, на этот раз обойдётся без эксцессов. Соперник — «Урал», и он не такой статусный оппонент для «Динамо». «Урал» в первом туре ничего сверхъестественного не показал. Понятно, что есть проблемы в атаке. Не играл в том матче Ильин, а также новичок команды Портнягин. Пришлось играть со Ставпецом впереди. С игры почти ничего не сумел создать «Урал». Если «Динамо» сыграет на том же уровне движения и эмоций, которые они показали во втором тайме игры со «Спартаком», то бело-голубые одержат первую победу после возвращения в РФПЛ. Коэффициент дают неплохой.

Калитвинцев умело управляет коллективом, чувствует его. Думаю, что никакой эйфории после того, как «Динамо» спаслось в игре со «Спартаком», не будет. Настрой на «Урал» будет максимальным. При поддержке болельщиков бело-голубые должны брать три очка. Есть у «Динамо» все возможности и ресурсы для победы над «Уралом», — считает эксперт.

Матч «Динамо» — «Урал» состоится 23 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 17:30.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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