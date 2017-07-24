Тульский «Арсенал» выиграет у «СКА-Хабаровск» в матче РФПЛ, уверены букмекеры

24 июля в матче 2-го тура РФПЛ встретятся тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Начало — в 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» и предлагают поставить на туляков за 1.91. Шансы «СКА-Хабаровск» на победу оценены коэффициентом 4.88. Поставить на ничью можно за 3.34, а на то, что гости не проиграют, — за 1.93. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.89, а на ТМ 2,5 гола — за 1.48.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.46. Самые вероятные авторы голов — Игорь Шевченко и Федерико Расич (по 3.60).