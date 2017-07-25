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Прогноз Карпина на матч АЕК — ЦСКА: Акинфеев пропустит, но «армейцы» победят

25 июля 2017, вторник. 16:53. Ставки

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА.

Ставка: обе забьют и победа ЦСКА за 7.00 (см. все коэффициенты на матч)

«Сложно сказать, в каком состоянии находится АЕК, потому как сезон в Греции ещё не начался, это будет первый официальный матч афинской команды. ЦСКА же уже два тура сыграл. Поражение от «Локомотива», конечно, должно насторожить тренеров «армейского» клуба. Но я думаю, может оно сыграть даже и в плюс. Не расслабится команда, постарается реабилитироваться. Ну и ЦСКА всё-таки по уровню, по задачам и по амбициям соперника превосходит. Поставлю на победу ЦСКА. Но проблемы в обороне у «армейцев» есть, как видно по последним матчам. Поэтому АЕК забьёт. Но победит ЦСКА», — рассказал Карпин.

Матч АЕК — ЦСКА состоится 25 июля на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Начало — в 20:30 мск.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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