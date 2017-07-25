Аналитики: Кинг и Мейлутите не помешают Ефимовой выиграть ЧМ на 100 м брассом

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал в плавании на 100 м брассом с первым временем и новым рекордом России – 1.04,36, что всего на 0,01 секунды медленнее рекорда мира. Второе время в полуфинале показала американка Лилли Кинг (1.04,53).

Аналитики убеждены, что в финале Ефимова одержит победу: поставить на россиянку можно за 1.54 (см. все коэффициенты).

Следом идут Лилли Кинг (2.15), литовка Рута Мейлутите (9.00) и американка Кэти Мейли (15.0).

Шансы Ефимовой финишировать в тройке лучших выражены коэффициентом 1.02.