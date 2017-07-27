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Работник банка похитил у клиентов 23 млн рублей и проиграл их на ставках

27 июля 2017, четверг. 14:30. Ставки

В Петрозаводском городском суде огласили приговор экс-директору карельского отделения «Восточного экспресс банка» Сергею Шехину.

Шехин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере). Несмотря на раскаяние, суд принял решение изолировать Шехина от общества.

«В целях восстановления справедливости, для своего исправления и для предупреждения совершения новых преступлений осуждённый нуждается в изоляции от общества», — сказал судья Антон Левкин и проговорил Сергея Шехина к 3 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

Шехин, введя в заблуждение своих подчинённых, в период с марта 2014 года по июнь 2016 года похитил деньги, принадлежащие клиентам банка, на общую сумму более 23,5 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 13 жителей Петрозаводска, а также ПАО «Восточный экспресс банк». В настоящее время банк полностью возместил клиентам деньги, похищенные его недобросовестным работником.

«Он мне рассказал, что регулярно похищал деньги у клиентов и играл в букмекерской конторе, делал ставки в тотализаторе на спортивные мероприятия, даже показывал мне выписки, что он переводил на счёт букмекерской конторы», — сообщила мать Шехина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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