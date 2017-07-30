Эксперты: уход из «МЮ» не поможет Руни попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-18

В начале июля нападающий Уэйн Руни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». 31-летний англичанин подписал с «ирисками» контракт на два года.

Букмекеры считают, что Руни, несмотря на смену клуба, не сможет попасть в состав 23 игроков сборной Англии на чемпионат мира — 2018 (3.24). (см. все коэффициенты).

Также аналитики принимают ставки на то, что Руни забьёт последний гол в игре против «Арсенала» из-за пределов штрафной на стадионе «Гудисон Парк» в сезоне 2017\18 (26.0).

Руни начинал карьеру в «Эвертоне» и в стан «МЮ» перебрался в 2004 году. За 13 лет в составе «красных дьяволов» Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола), пять раз выиграл АПЛ, по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок Англии, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, трижды — Кубок лиги и четырежды — Суперкубок Англии.