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Тренер дубля «Урала»: я верю своим игрокам, они могли проиграть «Динамо»

31 июля 2017, понедельник. 17:15. Ставки

Тренер молодёжного состава «Урала» Погос Галстян отверг обвинения в договорном характере матча его команды против московского «Динамо».

«Когда я увидел, что пишут про матч с «Динамо», мне очень стало неприятно. Я не могу верить во всё это. Просто в этом году команда стала намного моложе. У нас новое поколение, и на стоит удивляться, что ребята проиграли. Проиграли по игре. «Динамо» есть «Динамо». У нас был тяжёлый перелёт, молодые ребята проиграли, а их начинают так обсуждать. Это очень неприятно, я даже говорить об этом не хочу.

Если кто-то пишет такие обвинения, то у них должны быть доказательства. В футболе много таких новостей появляется. У меня хорошая команда, я верю ребятам, они очень хорошие. Я знаю, что у нас новая команда из молодых ребята, которые могут проиграть «Динамо». В этом ничего страшного нет – это футбол. А на все сообщения в прессе об этой игре даже реагировать не хочется, это очень неприятно», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

По данным организации Federbet, на матч молодёжных команд «Динамо» и «Урала» были сделаны подозрительно аномальные ставки на крупную победу москвичей, их уверенную победу в первом тайме, а также на то, что в матче будет забито много голов. Встреча завершилась со счётом 5:1 (3:1) в пользу «Динамо».

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
22 июля 2017, суббота. 14:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
5 : 1
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 – Лацевич – 12, 2:0 – Лацевич – 17, 2:1 – Калачёв – 18 (автогол), 3:1 – Кузьмин – 23, 4:1 – Лацевич – 58, 5:1 – Калугин – 64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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