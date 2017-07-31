Тренер дубля «Урала»: я верю своим игрокам, они могли проиграть «Динамо»

Тренер молодёжного состава «Урала» Погос Галстян отверг обвинения в договорном характере матча его команды против московского «Динамо».

«Когда я увидел, что пишут про матч с «Динамо», мне очень стало неприятно. Я не могу верить во всё это. Просто в этом году команда стала намного моложе. У нас новое поколение, и на стоит удивляться, что ребята проиграли. Проиграли по игре. «Динамо» есть «Динамо». У нас был тяжёлый перелёт, молодые ребята проиграли, а их начинают так обсуждать. Это очень неприятно, я даже говорить об этом не хочу.

Если кто-то пишет такие обвинения, то у них должны быть доказательства. В футболе много таких новостей появляется. У меня хорошая команда, я верю ребятам, они очень хорошие. Я знаю, что у нас новая команда из молодых ребята, которые могут проиграть «Динамо». В этом ничего страшного нет – это футбол. А на все сообщения в прессе об этой игре даже реагировать не хочется, это очень неприятно», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

По данным организации Federbet, на матч молодёжных команд «Динамо» и «Урала» были сделаны подозрительно аномальные ставки на крупную победу москвичей, их уверенную победу в первом тайме, а также на то, что в матче будет забито много голов. Встреча завершилась со счётом 5:1 (3:1) в пользу «Динамо».