Акции William Hill поднялись на 6%, средний доход от клиента вырос на 9%

Букмекерская компания William Hill сообщила о большом увеличении онлайн-ставок на спорт в Великобритании за последние шесть месяцев, несмотря на отсутствие в 2017 году крупного международного футбольного турнира.



При этом количество клиентов компании выросло на 13%. Средний доход от одного клиента увеличился на 9%.



Рост онлайн-выручки и увеличение дивидендов на 4% привели к увеличению курса акций букмекера на 6% до 281 фунта за акцию. При этом прибыль за шесть месяцев снизилась на 11% до £ 109 млн.